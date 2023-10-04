Mahalledeki köpek silahlı çatışmada yaralandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yaşanan silahlı çatışmada 'Bobi' isimli köpek bacağına isabet eden mermi sonucunda yaralandı. Üç ameliyat geçiren 'Bobi' tekrar mahalle sakinlerine ve yuvasına kavuştu. Mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek için 'Bobi'ye yuva ararken silahlanmaya da 'hayır' dedi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda "7 Bela Taner" lakaplı şahsın öldürüldüğü silahlı çatışma esnasında mahalle sakinlerinin beslediği 'Bobi' isimli köpek de bacağına isabet eden mermi sonucunda yaralandı. Üç zorlu ameliyat geçiren 'Bobi' günler sonra mahalle sakinlerine ve yuvasına kavuştu. Yaşananların ardından mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek adına 'Bobi' isimli köpeğe yuva ararken silahlanmaya da 'hayır' dedi.

Beyoğlu Dolapdere'de önceki ay saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli saldırganlar içlerinde "7 Bela Taner" lakaplı kişinin de olduğu yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışma esnasında mermilerden birisi de mahallelinin beslediği 'Bobi' isimli köpeğe isabet etti. Mahalle sakinlerinin çabasıyla üç kez zorlu ameliyattan geçen 'Bobi', tekrar mutlu olduğu mahallesine geri döndü. Halen yürümekte zorluk çeken ve yardıma ihtiyacı olan 'Bobi"ye mahalle sakinleri bakmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek için 'Bobi' isimli köpeğe yuva ararken aynı zamanda silahlanmanın sadece insanlara değil, hayvanlara da ciddi zararlar vermesinden dolayı 'silahlanmaya hayır' dedi.

"Şu anda zor yürüyor"

Olay hakkında konuşan aktivist Şerif Macit, "Yaklaşık 2 ay önce çatışmaya giren şahıslar tarafından semtimizin köpeği olan 'Bobi' vuruldu. Kendisi şu anda zor yürüyor. Mahalle esnafı elinden geldiğince destek oluyor ama bizim kendisine bir barınak yapılması ve yürümesinden kaynaklı sıkıntıların oluşturduğu rahatsızlıkların tedavi edilmesi ricamız var" dedi. - İSTANBUL