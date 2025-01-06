Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü
Ankara'da hayırsever bir polis memuru bir marketin veresiye defterini satın aldı. O anlara ilişkin görüntüleri izleyen bir kesim "Helal olsun" şeklinde yorum yaparken, bir kesim de "Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek polis memurunun davranışını eleştirdi.
Başkent Ankara'da bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterini satın alan polis memurunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Çok sayıda yorum ve beğeni alan videonun altına bir kesim "Allah razı olsun" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek görüntülerin servis edilmesini eleştirdi.