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Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

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Ankara'da hayırsever bir polis memuru bir marketin veresiye defterini satın aldı. O anlara ilişkin görüntüleri izleyen bir kesim "Helal olsun" şeklinde yorum yaparken, bir kesim de "Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek polis memurunun davranışını eleştirdi.

Başkent Ankara'da bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterini satın alan polis memurunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda yorum ve beğeni alan videonun altına bir kesim "Allah razı olsun" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek görüntülerin servis edilmesini eleştirdi.

Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıİSMAİL HAKKI AKSİN:

iyilik bulaşıcıdır...Bu tür güzelliklerin çoğalması için yayinlanmasinda mahzur yoktur.

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Klavye kahramani sende böyle bir sevap işle o zaman seninde reklamin yapılsın !!!

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Durumu olan herkez böyle yapsın da reklamı da yapsn

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKamil Akar:

o polis hep yardım ediyor bunu göstermek zorunda neden çünkü insanlar yardımlarının nerelere gittigini bilmek istiyor

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKoray Çelik:

Memur beyi iyi dinleyin bana degil benim arkamda duran hayırsever kişi yada kişilere teşekkür edin diyor.. yani kaynak başka birinden saglanmış deniliyor. Hayırseverler örnek olmalı ..

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMehmet ali Arslan:

insanlar keşke eleştirmeden durumu iyi olanlar , ol.ayanlara da yardım etse ama neyapacaksin artık insanlar yaptıkları iyilikleri birbirine gosterme merakı içerisine girdi .... baktığın zaman dinimizin emri bir elin verdiğini diğeri görmeyecek diyor ama ne yapalım zaman ahir zaman dedikleri zaman herhalde

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıemre null:

iyilik hepsi gizli yapılması yanlıştır bazen örnek olması teşvik edici olması amacıyla göz önündede yapılmalıdır ki insanlar örnek alsın burda niyet önemlidir eger adam herkes bilsin olsun diye yani bu niyetle falan yapmışsa gösteristir ama teşvik edici olsun diye yapmışsa sorun yoktur Allah kabul etsin Tum öğretmenlerimiz örnek almalı fakir çocuklara yardım etmelidir

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

cebinden vermiyor hayırseverlerden topladığı paralarla ödüyor imiş, genede herkes işini yapmalı görevi olmayan işi yapmaya kalkanda art niyet aranabilir ......

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıCan:

Bu reklam değil helal olsun yaptığına , bakın, bu ülkede milyonlar kazanan insanlar var ve yardım yapacağına dahada hırs yapıp, daha fazla kazanmak için hak yiyorlar . Bu polis memurunun maaşı ne kadar ki böyle şeyler yapıyor. İşte bunu gösterecek ki, yapmayanlar utandın da yardım yapsınlar . Kesinlikle doğru hareket. Yanlış diyenler yardım yapmak istemeyenler

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFatma Olğun:

Her kötü olay paylaşılıyor iyi yapılan paylaşınılınca olay oluyor Allah razı olsun polisimizden insanlara örnek olsun ki başkalarıda yapsın dar durumda olan birinin sıkıntısını gidersin

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
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