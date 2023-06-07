Lüleburgaz'da Bisiklet Bakım İstasyonu Hizmete Açıldı

Lüleburgaz Belediyesi tarafından bisiklet bakım istasyonu hizmete açıldı. Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi (LYBA) bünyesinde açılan istasyonda vatandaşlar bisikletlerine ücretsiz bakım yapabilecek. İstasyon sorumlusu İnanç Zorlutuna, AA muhabirine vatandaşların bisikletlerinin her türlü bakımını kolaylıkla yapabileceğini belirtti. Ayrıca Lüleburgaz Lisesinde 65. Geleneksel Ayran Günü etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Okul Müdürü İsmail Yener, eski mezunlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 50 yıl önce okuldan mezun olanlar tarafından kütüğe plaket çakıldı. Etkinliğe katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.