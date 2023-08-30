Lüleburgaz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Başladı

Lüleburgaz'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, coşkuyla başladı. Törenler, çelenk sunumu, ödül töreni ve askeri geçit töreniyle devam etti. Akşam ise fener alayı ve konserle kutlamalar devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Lüleburgaz'da coşkuyla başladı. Tören alanında kaymakamlık, garnizon ve belediye çelenklerinin sunumuyla başlayan resmi törenler, ödül töreni ve askeri geçit töreniyle devam etti. Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği 30 Ağustos coşkusu akşam 20.30'da Kongre Meydanı'ndan başlayacak fener alayı ve konserle devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Lüleburgaz'da büyük bir coşkuyla başladı. Çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı Lüleburgaz Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulüyle devam etti. Daha sonra ise Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Mehmet Kayhan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kahraman Mehmetçik ile alana sığmayan binlerce vatandaşı selamladı.

Devlet erkanının asker ve vatandaşı selamlamasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuk ve gençler için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenin ardından ise resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Lüleburgaz'da akşam da devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği kutlama programı çerçevesinde on binler saat 20.30'da başlayacak fener alayı ve Ali Altay konseriyle büyük zaferin 101'inci yılını coşkuyla kutlayacak.