Lüleburgaz Belediyesi, altyapıdan asfalta, kültürden kent estetiğine geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli, yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Durak Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları devam ederken, Balkan Evi'nin yapımı da sona doğru yaklaşıyor. Ayrıca, atıl alanların yeşil alana dönüştürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi Kentin Dört Bir Yanında Çalışmalarını Sürdürüyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin kentin dört bir yanında çalışmaları devam ediyor. Altyapıdan asfalta, kültürden kent estetiğine geniş bir alanda süren çalışmaları inceleyen Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Yapımına bir süre önce başlanan Durak Mahallesi Demirhattı Caddesi'ndeki yol yenileme çalışması aralıksız sürerken, Lüleburgaz Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Balkan Evi?de yükseliyor.

GERENLİ'DEN İNCELEME

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli kentin farklı noktalarında ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Durak Mahallesi Demirhattı Caddesi'nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen Gerenli, Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi'den bilgiler aldı.

Lüleburgaz'da konforlu ve güvenli yollar yapmak için canla başla çalıştıklarını belirten Gerenli, Demirhattı Caddesi'nde de çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

BALKAN EVİ'NDE SONA DOĞRU

Belediye Başkanı Murat Gerenli, İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden ve Lüleburgaz Belediyesi'nin önemli projelerinden olan Balkan Evi'nde de incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Gerenli, Balkan Evi tamamlandığında bölgemizdeki Balkan mirasının gün yüzüne çıkarılacağını, göçmen kültürüne ait eski fotoğraf, vesika, evrak, kıyafet, mutfak gereçleri, tarım aletleri ve zanaat ekipmanlarının burada sergileneceğini söyledi.

ATIL ALAN YEŞİL ALANA DÖNÜYOR

Tüm bunlarla birlikte, kent genelindeki atıl alanları birer birer kullanılabilir yeşil alanlara dönüştüren Lüleburgaz Belediyesi bir atıl alanı daha halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi'nde bulunan atıl alanın halkın yararlanabileceği yeşil alana dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu alanda da incelemelerde bulunan Başkan Gerenli, alanın en kısa sürede kullanıma açılacağını belirtti.