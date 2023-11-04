Lodos Datça'da Tahta İskeleyi Parçaladı

Muğla'nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan tahta iskele parçalandı.

Datça'da öğle saatlerinde kuvvetli lodos etkili oldu. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar, denizdeki teknelere zarar verdi. Dalgalara dayanamayan tahta iskele parçalanırken, tekneler de kıyıya çekildi. Zaman zaman saatte 45 kilometre hıza ulaşan lodos karşısında tekne sahipleri önlem almaya çalışırken, kuvvetli lodos Kumluk Plajı'nın rengini değiştirdi. Adeta deniz kırmızıya boyanırken kuvvetli rüzgarın aralıklarla ilçede etkisine devam edeceği tahmin ediliyor. - MUĞLA