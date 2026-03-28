Leylekler İstanbul'a Geldi

Leylekler İstanbul'a Geldi
Afrika'dan göç eden leylekler, İstanbul'un Sazlıbosna Mahallesi'ndeki yuvalarına geri döndü. Köylüler tarafından korunan yuvalar, leyleklerin gelmesiyle yeniden kullanılmaya başlandı. Nisan ayı boyunca gökyüzünde büyük sürülerin olması bekleniyor.

İLKBAHARIN habercisi leylekler, Afrika'dan başladıkları göç yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı. Arnavutköy'de 'leylekli köy' olarak bilinen Sazlıbosna Mahallesi'nde kış boyunca boş kalan yuvalar yeniden doldu.

Afrika'dan yola çıkarak binlerce kilometre kat eden leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul semalarında görülmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon leyleğin göç rotası üzerinde yer alan İstanbul, kuşların önemli uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Göç eden leylekler, geçen yıl kullandıkları yuvalarına geri dönerek yerleşmeye başladı. İstanbul'da leyleklerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biri olan Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde de hareketlilik yaşanıyor. 'Leylekli köy' olarak bilinen mahallede, köylüler tarafından kış boyunca korunan yuvalar, leyleklerin gelişiyle birlikte yeniden kullanılmaya başlandı. Leyleklerin yuvalarını onarıp yumurtlama hazırlığı yaptığı gözlendi. Önümüzdeki günlerde büyük sürülerin de İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte, Nisan ayı boyunca gökyüzünde görsel şölen oluşması bekleniyor. Leyleklerin bir kısmı yaz aylarını İstanbul'da geçirirken, bazıları ise dinlenip güç topladıktan sonra Avrupa ülkelerine doğru göç yolculuğuna devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
