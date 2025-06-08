Leylekler 22 Yıldır Yüksekova'da Yaşıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaklaşık 22 yıl önce gelerek yuva yapan 2 leylek, yavruları da doğunca yaz-kış köyden ayrılmadı. Leylekler, 20 yıl boyunca caminin soba bacasına yuva yaptı. Caminin 2 yıl önce yıkılması sonrasında yuvalarını elektrik direğine taşıyan leyleklere, köylüler bugüne kadar olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yiyecek verip, yuva önünde fotoğraf çekti.

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü de leyleklerin uğrak yeri oldu. Yaklaşık 22 yıl önce köye gelip cami bacasına yuva yapan leylek çifti, yaz ve kış aylarında yuvalarından ayrılmayıp, yavrularını burada büyütünce köylüler sahip çıktı. Leyleklerin kaldığı eski cami 2 yıl önce yıkılıp yerine yeni cami yapılınca erkek, dişi ve yavru leylek, bu kez köy içindeki elektrik direğine yuva yaptı. Köydeki yaşamlarını sürdüren leyleklere, yıllardır yiyecek verip sahip çıkan köylüler, Kurban Bayramı'nda da leylekleri unutmadı. Köylüler, yiyecek verdikleri leyleklerin konakladıkları yuva önünde selfie çekti.

'KÖYÜMÜZE RENK KATTILAR'

Köylülerden Serdar Demir, "22 yıldır köyde bizimle birlikte yaşıyorlar. Onlar bize, biz onlara alıştık. Artık civar köylerde yaşayanlar bile köyümüze gelip leylekleri görmek istiyorlar ve hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Leylekler köyümüzü renklendirdi. Köylüler olarak leyleklerimizi çok seviyoruz. Biz buranın havasına nasıl alışmışsak onlar da alıştı" dedi. Köylülerden Bahattin Demir ise "Köyümüze renk kattılar. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar gelip leyleklere bakıyorlar. Daha önce caminin bacasındaydı. Cami yıkıldıktan sonra da köyden göç edeceğini düşündük. Ancak köyü seven bu leylekler bu kez de yuvalarını elektrik direğine taşıdılar. Eskinden sadece bir tane vardı sonra aile oldular" diye konuştu.