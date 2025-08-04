Leylek Kurtarma Operasyonu Kask Kamerasında

Leylek Kurtarma Operasyonu Kask Kamerasında
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Bursa'nın İznik ilçesinde, caminin kubbesinde sıkışan leyleğin kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye erinin kask kamerasıyla kaydedilen anlarda, leyleğin ayağının aleme sıkıştığı ve kurtarma işlemine dair detaylar yer aldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, yuva kurduğu caminin kubbesinde ayağı aleme sıkışıp kırılan leyleğin kurtarıldığı anlar bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Mehmet Duman, dün bir leyleğin yuva kurduğu caminin kubbesinde ayağının aleme sıkıştığını fark edip durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, ayağının kırıldığı tespit edilen leyleğe ulaşamayınca merdiveni 54 metreye kadar uzanan kurtarma aracı çağrıldı. Ancak yuvaya yaklaştığı sırada, aracın merdiveni kırılarak ikiye ayrıldı. Bu kez bir başka araç bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan leylek, üçüncü denemede kurtarılarak, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

MERDİVENLİ SEPETLE KUBBEYE ULAŞTILAR

Kurtarma operasyonu bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. Merdivenli araçla bölgeye ulaşan ekip sepetle caminin kubbesine ulaşırken, itfaiye erlerinden biri o anları kask kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, cami kubbesinin üstüne yuva yapan leyleğin ayağının, aleme sıkıştığı görüldü. Beline kurtarma halatını bağladıktan sonra sepetten kubbenin üstüne inen itfaiye erinin, sıkışan ayağını kurtardığı leyleği bir çuvalın içine koyarak aşağı indirdiği anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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