Lapseki'de Anaokulu Öğrencileri Hayvan Barınağını Gezdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Faik Güngör Anaokulu öğrencileri, Belediye'nin Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ni gezdi. Öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalar ile hayvanları besledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Faik Güngör Anaokulu öğrencileri, Belediye'nin Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ni gezdi. Öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalar ile hayvanları besledi.

Lapseki ilçesinde Faik Güngör Anaokulu öğrencileri, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ni gezdi. Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, minik öğrencileri Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Çelik, öğrencilere hayvanlara karşı olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Faik Güngör Anaokulu öğrencileri, yanlarında getirdikleri mamalar ile Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ndeki hayvanları besledi. - ÇANAKKALE