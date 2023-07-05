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Kuyuya düşen yavru kartal itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Batman'da 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Batman merkeze bağlı Recepler köyü mevkiinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmalar sonucunda yavru kartalı kuyudan çıkartarak doğaya bıraktı.

Kuyuya düşen yavru kartal itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BATMAN - Batman'da 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman merkeze bağlı Recepler köyü mevkiinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmalar sonucunda yavru kartalı kuyudan çıkartarak doğaya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Yaşam

Batman Belediyesi İtfaiye Batman Yaşam Haberler

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