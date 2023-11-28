Kütahya'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

KÜTAHYA - Soğuk havaların etkisini artırmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde hayvanseverlere mama dağıtıldı.

Zafer Maydanı, Valilik binası önünde gerçekleşen programda, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hayvanseverler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Işın ve Başkan Işık, hayvanseverlerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek, yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Hayvanseverler düzenlenen farkındalık etkinliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tarz programların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya Valiliğimizin ve Belediyemizin iş birliği içerisinde bugün hayvanseverlerimize mama ve yemlik dağıtımı için buradayız. Öncelikle bu işe ilgi duyan tüm hayvanseverlerimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz hayvanseverlerimize mama yardımını mutat olarak yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki beslenme noktalarında da bu yardımlar mutat olarak yapılıyor. Her canlıyı Allah'ın bizlere emaneti olarak görüyoruz. Nasıl insanlarımıza hizmet etmek kutsal ve önemliyse hayvanlarımıza da aynı hassasiyetle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.