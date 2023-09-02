Kütahya'da Samanlık ve Ahır Yangını: Hayvanlar Telef Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında samanlık ve ahır yandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef olurken, bir traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangınında samanlık ve ahır yandı. Ayrıca ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef olurken, bir traktör de yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın Gediz'e bağlı Fırdan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. traktörle samanlığına saman koyduğu esnada elektrik tellerine temas etmesi ile başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıktan ahıra sıçrayan yangında 2 büyükbaş 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi edinildi. Ayrıca yangında saman yüklü traktör de alev alev yandı.

Yangını gören köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabaları ile kontrol altına alınan yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA