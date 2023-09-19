Kütahya'da Kavak Ağacı Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele köyünde, kesilen kavak ağacının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kesim sırasında ağaç dalının kafa bölgesine çarpması sonucu yaşlı adam yere yığıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan kişi ise jandarma tarafından tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bağlı Gümele köyünde, kesilen kavak ağacının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye, H.Ö isimli şahıs bahçesinde kesim yaptığı esnada 71 yaşındaki A.K. isimli şahsın kestiği ağaç dalının kafa bölgesine çarpması sonucu yere yığıldı. Eşi ve A.K.'nin haber vermesiyle köylüler tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olayın yaşandığı bahçeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonra Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A.K. Jandarma tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA