Kütahya'da Ahşap Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında Ahmet Altınbay hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan Ahmet Altınbay (44) hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Kütahya Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında, evde bulunan ve yoğun dumana maruz kaldığı belirtilen Ahmet Altınbay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Altınbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.