Kütahya'da Ağarı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Ağarı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Ağarı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağarı köyünde Hasan Demirbağ'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA