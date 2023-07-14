Kuşadası'nda Sıcak Hava Plajları Doldurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yerli halk ve tatilciler plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye yükseldiği Kuşadası ilçesinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede, bunalanlar kendilerini sahile attı. Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşayan vatandaşlar özellikle Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı, Güzelçamlı sahillerine akın etti. Tatilcilerin çoğu güneşlenmek yerine denizde serinlemeyi tercih etti.