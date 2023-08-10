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Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Yaşam Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise ağır yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü öldü, yolcu konumundaki kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Fuat Akar (19) idaresindeki 09 AFB 650 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Akar ile yolcu konumundaki İrem Özpınar (21), Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Yaşam

Kuşadası Aydın Yaşam Haberler

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