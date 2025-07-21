Kuşadası'nda Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altına Alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağası tarafından bırakılan 68 yumurta, güvenli bir alana taşındı ve koruma altına alındı. EKODOSD, yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için nöbet tutacak.
Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'na, dün akşam saatlerinde çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturanlar, kaplumbağa yuvasının üzerini örtüp, denize ulaşmasını bekledikten sonra durumu EKODOSD'a bildirdi. Sevgi Plajı'na gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı incelemede, kaplumbağanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir yere yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dikkatlice açılan yuvadaki 68 yumurta, dalgalardan etkilenmemesi için yaklaşık 10 metre ilerideki güvenli bir alana taşındı. Etrafı çitle çevrilip, korumaya alınan yuvaya uyarıcı afişler asıldı.
'GÖNÜLLÜLER NÖBET TUTACAK'
Kuşadası sahillerinin son yıllarda caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olmaya başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Dalgaların yuvayı bozma ihtimaline karşı her türlü önlemimizi aldık. Kuşadası'nda şu ana kadar belirlediğimiz 3 caretta caretta yuvasından, yavruların yaklaşık 45- 60 gün aralığında çıkıp, denize ulaşmalarını bekliyoruz. EKODOSD ve diğer gönüllüler olarak yavrular için yuva başında her gün nöbet tutacağız" diye konuştu.