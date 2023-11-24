Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi Açtı

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan hayvanseverleri sevindiren yeni bir uygulamayı daha yaşama geçirdi. Kent merkezinde Kedi Kısırlaştırma Merkezi açan hayvan dostu Kuşadası Belediyesi, vatandaşların getirdiği sokak kedilerini ücretsiz kısırlaştırmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı yolunda bulunan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi bünyesine kazandırdığı Kedi Tedavi Ünitesinin ardından kediler için yeni bir merkez daha açtı. Sokakta yaşayan minik can dostlarının kontrol dışı üremelerinin önüne geçerek sağlıklarını korumak amacıyla Marina karşısında bulunan Ada Kültür Merkezi bahçesinde sokak kedilerini kısırlaştırmak amacıyla kurulan Kedi Kısırlaştırma Merkezi, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Kısırlaştırma işlemlerinin devam ettiği Kirazlı Yolu üzerinde bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin kent merkezine uzak olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi hayvanseverleri memnun etti.

Hijyenik ortamı, bahçesi ve hayvan sever personeli ile kedilerin kısırlaştırma operasyonlarının büyük bir özen ve titizlik içerisinde yapıldığı merkezde iki uzman veteriner görev yapıyor. Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı telefonunu arayarak randevu alan kent sakinleri, mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri, Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirerek ücretsiz kısırlaştırabiliyor.