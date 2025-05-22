Kurucaşile'de Yavru Bozayı Sahile İndi

Kurucaşile'de Yavru Bozayı Sahile İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'ndan gelen 1 yaşındaki yavru bozayı, Yardibi Sahili'nde görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntülerle birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Doğa koruma ekipleri, anne ayının olası tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yavru bozayı sahile indi. Bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan hızla yayılınca vatandaşlar, sahile gelerek ayıyı izledi.

Kurucaşile ilçesinin girişindeki Yardibi Sahili'ne Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 1 yaşındaki yavru bozayı, balıkçı Buhan Kayık tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ile çok sayıda vatandaş, Yardibi Sahili'ne gelerek yavru ayının sahildeki yeşil otları yemesini izledi. Diğer yandan Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek, vatandaşlara anne ayının kendilerine zarar verebileceği uyarısında bulunarak, bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Havanın kararmasıyla yavru ayı gözden kaybolurken, Kurucaşile Belediyesi hoparlörden anons yaparak Yardibi Sahili'ne ve ilçeye yakın ormanlara insanların yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

"Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama.."
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?

Bir babanın yıkılıp kaldığı an
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.