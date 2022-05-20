Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı - Haberler

Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
- Güncelleme:
Kurtların dev bufaloyu pusuya düşürdüğü anlarda yaşananlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Bufalonun canını kurtarmaya çalıştığı sırada arkadan gelen bir başka bufalo, arkadaşını kurtların önüne atıyor.
Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada son olarak bir bufalonun, kurtlardan kaçış anına ilişkin video ilgi gördü.
Videoda, kurt sürüsünün gözlerine kestirdiği dev bir bufaloyu pusuya düşürdüğü görülüyor. Ne oluyorsa, bufalonun kaçış anında oluyor.
Arkadan gelen bir bufalo, hızlı şekilde koşup arkadaşına müdahale ederek, dev bufaloyu kurtlara yem ediyor. Kurtlar da önlerine gelen bu fırsatı geri çevirmiyor.
Olay sadece bununla da sınırlı değil. Bufalonun arkadaşını yem etme sebebini duyanlar, daha büyük şaşkınlık yaşıyor. İddialara göre videonun devamında bufalo sürüsü görülüyor. İşte bu sürünün yoluna devam edebilmesi için bir arkadaşları kurtlara yem olmak zorunda kalıyor.