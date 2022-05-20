Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı - Haberler

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Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kurtların dev bufaloyu pusuya düşürdüğü anlarda yaşananlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Bufalonun canını kurtarmaya çalıştığı sırada arkadan gelen bir başka bufalo, arkadaşını kurtların önüne atıyor.

Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada son olarak bir bufalonun, kurtlardan kaçış anına ilişkin video ilgi gördü.

Videoda, kurt sürüsünün gözlerine kestirdiği dev bir bufaloyu pusuya düşürdüğü görülüyor. Ne oluyorsa, bufalonun kaçış anında oluyor.

Arkadan gelen bir bufalo, hızlı şekilde koşup arkadaşına müdahale ederek, dev bufaloyu kurtlara yem ediyor. Kurtlar da önlerine gelen bu fırsatı geri çevirmiyor.

Olay sadece bununla da sınırlı değil. Bufalonun arkadaşını yem etme sebebini duyanlar, daha büyük şaşkınlık yaşıyor. İddialara göre videonun devamında bufalo sürüsü görülüyor. İşte bu sürünün yoluna devam edebilmesi için bir arkadaşları kurtlara yem olmak zorunda kalıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

kurt, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (3)

Gelir Geçer Her şey:

Böyle kalleşlik bazen hayvan aleminde de görülür fakat insan aleminde sık görülür

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Hek Tor:

Vayyyy beeee, kurtların saldırdığı buffalo da arkadaşının kendisini kurtaracağını zannetmiş ama arkadaşı onu kandırmış. Demek ki buffalolarda da kandırma, kandırılma oluyormuş, bir rahatladım bir rahatladım ki...

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Aircraft Maintenance Technician:

Vaktiyle arkadaş dediklerimin vahşi hayat versiyonu ??

Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
500
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