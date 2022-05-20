Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı - Haberler

Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada son olarak bir bufalonun, kurtlardan kaçış anına ilişkin video ilgi gördü.

PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Videoda, kurt sürüsünün gözlerine kestirdiği dev bir bufaloyu pusuya düşürdüğü görülüyor. Ne oluyorsa, bufalonun kaçış anında oluyor.

ARKADAŞINI YEM EDİYOR

Arkadan gelen bir bufalo, hızlı şekilde koşup arkadaşına müdahale ederek, dev bufaloyu kurtlara yem ediyor. Kurtlar da önlerine gelen bu fırsatı geri çevirmiyor.

'SÜRÜYÜ KORUMAK İÇİN YAPTI'

Olay sadece bununla da sınırlı değil. Bufalonun arkadaşını yem etme sebebini duyanlar, daha büyük şaşkınlık yaşıyor. İddialara göre videonun devamında bufalo sürüsü görülüyor. İşte bu sürünün yoluna devam edebilmesi için bir arkadaşları kurtlara yem olmak zorunda kalıyor.