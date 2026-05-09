Küre Dağları Milli Parkı'nda İlkbahar Manzaraları Havadan Görüntülendi

Bartın ve Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı, ilkbaharla yeşeren ağaçları ve köyleriyle eşsiz manzaralar sundu. PAN Parks sertifikalı parkta ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirirken, seyir terası ve zipline alanı dronla görüntülendi.

BARTIN ve Kastamonu il sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu. Milli park ve tampon zonunda yer alan köyler, seyir terası ve zipline alanı dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan milli parkta ziyaretçiler, yürüyüş yaparak doğayla vakit geçirdi. Özellikle tampon zon içindeki Çerde, Karahasan, Aşağıçerçi, Aşağıköy, Abdurrahman, İğneciler ve Yukarı-Alpı köyleri ile ziyaretçi merkezi bölgenin dikkat çeken noktaları arasında yer aldı. Milli parkta kurulan seyir terası ve zipline alanı da bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı. Park çevresi ve seyir terası, ilkbahar dönemindeki eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
