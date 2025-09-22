Küre Dağları Milli Parkı Dron ile Görüntülendi

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektarlık alanıyla doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Fotoğraf tutkunlarının da akınına uğradığı parkta ziyaretçiler, yürüyüşe çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası manzarasıyla hayran bırakıyor. Arıt bölgesinde bulunan bin 400 rakıma yükselen Üç Diş Kayası, Sarıkaya ve Gürdek kayalarının alt tarafında bulunan Ören ve Söğütlü köylerinin görüntüsü de dikkat çekiyor. Hafta sonu çok sayıda doğasever, foto safari için milli parka geliyor. Küre Dağları Milli Parkı'ndaki doğal güzellik, dron ile görüntülendi.