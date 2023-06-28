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Kurbanlığın karnından çıkan 9 adet cisim görenleri şaşırttı

Yaşam Haberleri

Osmaniye'de bir kurbanlığın iç organlarından çıkan neredeyse yumurta büyüklüğünde olan 9 adet taş benzeri nesne görenleri şaşırttı. Mehmet Keser isimli vatandaş, kurbanını kestikten sonra midesini temizlerken bu cisimlerle karşılaştığını belirtti.

Kurbanlığın karnından çıkan 9 adet cisim görenleri şaşırttı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir kurbanlığın iç organlarından çıkan neredeyse yumurta büyüklüğünde olan 9 adet taş benzeri nesne görenleri şaşırttı.

Alınan bilgiye göre, Bahçe ilçesinde Kurban bayramı için küçükbaş hayvan satın alan Mehmet Keser, koyunu kestikten sonra midesini temizlerken 9 adet nesne buldu. Pinpon topu kadar olan ve bir tavuk yumurtasına yakın büyüklükteki kahverengi cisimler görenleri şaşırttı. Merak edip 2 tanesini kıran Keser, böbrek taşına benzer bir durumla karşılaştı.

Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Mehmet Keser, "Kurban bayramında kesmek için 2 yaşında bir koyun aldık. Kurbanımızı kestikten sonra karnını temizlerken bir cisimle karşılaştık. Bu cisim pinpon topu büyüklüğünde 2 tanesini kırdık merak ettiğimiz için hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. 2 tanesini kırdığımızdan içerisinde sarı tüy kıl yumağı dışarısı kireç gibi aynı böbrek taşına benzeyen bir şey çıktı. Şaşırdık kaldık hayatımızda ilk defa böyle bir cisim gördük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yaşam

Mehmet Keser Osmaniye Kurban Bahçe Yaşam Haberler

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