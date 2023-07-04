Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yatılı hafızlık Kur'an kursu bahçesine giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Kur'an kursu bahçesinde yılan paniği

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yatılı hafızlık Kur'an kursu bahçesine giren yılan paniğe neden oldu.

Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakika süren çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Yakalanan yılan yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.