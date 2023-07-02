Kumluca'da Renkli Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

Kumluca'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklere birçok katılımcı ve yarışmacı katıldı. Dereceye girenler ödüllendirildi.

Kumluca'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde gerçekleştirilen etkinliklere, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Esnaf Odası Başkanı Selçuk Çınar, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Şaban Eren, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, Belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Arif Kocacık, İyi Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Deva Partisi ilçe Başkanı Veysel Akın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları Başkanı Buket Kaymak, Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Türkiye'de ilk defa 1926 yılında 1 Temmuz tarihinin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Tükiye'mizin dört bir köşesinden gelen birbirinden kıymetli misafirlerimiz ve bizleri denizden tekneleriyle selamlayan Kumluca'mızın değerli aile üyeleri Kıymetli Kumlucalı Büyük Ailem hepinizi saygı ile sevgi ile selamlıyorum. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için toplandığımız bugünde ben buradaki kıymetli misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Denizlerdeki bağımsızlığımızın sembolü kabotaj bayramımız ve deniz şehitlerimiz anısına çelengimizi denize bırakıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, denize çelenk bıraktı. Sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. 50 metre serbest yüzme yarışında Elif Güler, 50 metre kadın yüzme yarışında Begüm Oğul, 100 metre serbest yüzme yarışında Mustafa Taşgın, 400 metre serbest yüzme yarışında Mustafa Taşgın, su altında bekleme yarışında Alena Grigoreva, sürat teknesi yarışında Asel-Arda Yavuz birinci oldu.

Yağlı direk yarışması öncesi KUMGENÇ Orkestrası tarafından izleyicilere mini bir konser verdi.

Yağlı direkten bayrak alma yarışmasında ise yarışmacılar zor anlar yaşadı. 40 yarışmacının katıldığı yarışta Abdullah Küçükyavuz, yağlı direkten bayrağı alarak birinci oldu. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği alan Abdullah Küçükyavuz'a 7 bin 500 TL para ödülü verildi.