Kumluca'da 'Kuzca Söğüt Cuması Şenlikleri' düzenlendi. Etkinliğe, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Cuması Yaylası'nda şenlik düzenlendi. Yayla şenlikleriyle mahalle halkının kaynaştığını ve esnafın ekonomik olarak kalkındığını belirten Başkan Köleoğlu, festival ile mahallenin tanınırlığının arttığına işaret etti. Köleoğlu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Kumluca'mızın Söğüt Cuması'ndayız, Kuzca Mahallesi'ndeyiz. Yörükler çadırlarıyla yaylalardan buraya hep beraber toplanıp bir düğün edasıyla Yayla Şenlikleri'mizi gerçekleştiriyoruz. Büyük ailemiz burada çocuklarıyla beraber geldiler. Söğüt Cuması'nı bir bayram yerine çevirdik. Her gün akşam gerçekleşecek üç günlük bir şenliğimiz var. Söğüt Cuma'sı muhteşem bir şekilde karşılık verdi. Turizm açısından yayla şenliklerimiz çok önemli. Kumluca Kalkınmaya devam ediyor."

Katılımcılara yemek ikram edilen ve 3 gün süren şenlikte yerel sanatçılar Mehmet Karakaya, Özcan Demirel, Fatma Meşe Öz ve Çiğdem Gül konser verdi.