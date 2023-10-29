Kumluca'da Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Teknelerle Denizde Kortej Geçişiyle Başladı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında teknelerle denizde kortej geçişi gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamlığı önderliğinde oluşturulan Cumhuriyetin 100. Yılını Kutlama Komitesi'nin programı kapsamında, Adrasan koylarında yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan tur teknelerinin gösterileri yapıldı. Yaklaşık 50 tur teknesi Adrasan sahilinden hareket ederek denize açıldı. Teknelere binenler 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı. Tura, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekne turunun ardından Adrasan sahilinde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliklerin sonunda Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konser gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Yaklaşık 10 gün önce ilçemizde Kaymakamımız Tekin Erdemir önderliğinde kutlama komitesi kurduk. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Belediyemiz, müftülüğümüz, üniversitemiz ve diğer kurumlarımız etkinliklere ev sahipliği yaptı. Programımız içindeki birçok etkinliği gerçekleştirdik. Bu akşam Adrasan'dayız. Adrasan etkinliğimize ve ilçemizdeki diğer etkinliklere katkıda bulunan tüm kurum kuruluş ve kişilere çok teşekkür ediyorum. Bu akşam buradaki programı Sosyal Bilimler Lisemiz öğrenci ve öğretmenlerimiz yapıyor. Emekleri için teşekkür ediyorum dedi. (DHA)