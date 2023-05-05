Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kumluca'da düzenlenen 24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen acı biber yeme yarışmasına 2'si kadın 15 yarışmacı katıldı. Yarışmayı üç dakikada 260 gram biber yiyerek kazanan Yetkin Tuncer birinci oldu. Yarışmada katılan her yarışmacıya 500 TL para ödülü verildi.

Kumluca'da 24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasına 2'si kadın 15 yarışmacı katıldı. Yarışmada, 3 dakikada 260 gram biber yiyen Yetkin Tuncer, birinci oldu.

Kumluca ilçesinde 24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen Acı Biber Yeme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmada jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler yarışmacılara teslim edildi.

Yarışmaya 2'si kadın 15 yarışmacı katılırken, yarışmacılara biberlerin acısını gidermesi için Kumluca'da yetiştirilen domates ve ayran ikram edildi. İki grupta gerçekleştirilen ve üç dakika süre verilen yarışmada, yarışmacılar en fazla acı biberi yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda üç dakikada 260 gram biber yiyen Yetkin Tuncer birinci, 242 gram biber yiyen Semih Akın ikinci ve 228 gram biber yiyen Hüseyin Yılmaz ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından katılan her yarışmacıya 500 TL para ödülü verildi. Birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL ödül verilirken, yarışmaya katılan iki kadın yarışmacıya da kolye hediye edildi.

Başkan Mustafa Köleoğlu, "24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerimizle Türkiye'mize ve dünyamıza sağlıklı gıdamızı, Kumluca'mızı anlatıyoruz. Dünyanın 172 ülkesine ihracatını gerçekleştirdiğimiz acı biberlerimiz önemlilerinden bir tanesi. Dünyaya tanıtlamasında katkı sağlayan yarışmacılarımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.