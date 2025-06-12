Kumbarasını Açmaya Çalışan Kız Çocuk Bıçağıyla Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kız çocuğu, kumbarasını açmaya çalışırken bıçağın elinden kayması sonucu dilini kesti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ümmügülsüm A.'nın durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ümmügülsüm A. (9), kumbarasını açmaya çalıştığı bıçağın elinden kayıp dilini kesmesiyle yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ümmügülsüm A., kumbarasını açmaya çalıştığı sırada, bıçak elinden kayarak dilini kesti. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ümmügülsüm A., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ümmügülsüm A.'nın, kesik oluşan dilinin operasyonla dikildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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