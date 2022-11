Kuduz olan çocuğun babası, sözleriyle milyonları hüngür hüngür ağlattı

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu. Diğer çocuk kısa sürede taburcu olurken, kuduz olan çocuğun durumu kritikliğini koruyor. Talihsiz çocuğun ailesinin ise acılı bekleyişi sürüyor. Oğlunun durumu hakkında açıklamada bulunan acılı baba Murat Erçetin, "En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Evlat acısı çok ağır, kimse yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Türkiye günlerden bu yana Bitlis'ten gelecek iyi haberi bekliyordu. Köpeklerin ısırdığı çocuklardan biri taburcu olurken, diğerinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

ACILI BABA KONUŞTU

Kuduz tanısı konulan 12 yaşındaki M.E.'nin acılı babası, oğlunun durumu hakkında konuştu. Baba Murat Erçetin, beş çocuğundan ikincisi olan 12 yaşındaki M.E.'nin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

"HABERİ ALDIĞIMDA ŞOK OLDUM"

Yaşadığı dramı Habertürk muhabirine anlatan talihsiz baba "Haberi aldığımda şok oldum. Durumunun riskli olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı. Baba Murat Erçetin yaşadıklarını şöyle anlattı: Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Yılın 7-8 ayı, evden uzakta ekmeğimizi kovalıyoruz. İnşaat sezonu durunca da memlekete gidiyoruz. Beni aradıklarında da Osmaniye'de inşaatta sıva işi yapıyordum. Haberi alır almaz memlekete gittim. Annesi çocuğun kolunun kaşındığını fark ettikten sonra hastaneye götürüyor. Ben, haberi aldığımda şok oldum. Olayın tam olarak ne zaman olduğunu, köpeğin ne zaman ısırdığını bilmiyoruz. Adilcevaz'da bir iğne yapıldıktan sonra bizi Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da çocuğun tahlilleri yapıldı. M., beş çocuğumdan ikincisi. Uzman doktorlar bize durumun riskli olduğunu söylediler.

"DOKTORLAR HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN DEDİ"

En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Vallahi herkes çocuğuna çok dikkat etsin. Evlat acısı çok ağır; ben yaşadım hiç kimse yaşamasın. Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok. İnsan başına gelmeden sokaktaki başı boş kediyi, köpeği düşünmüyor. Aklınıza gelmiyor ki... Her şey Allah'tan. Önlem alınmalı bu acıyı kimse yaşamamalı."