Küçükçekmece'nin Ücretsiz Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonları İle Sosyal Destek

Küçükçekmece'nin Ücretsiz Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonları İle Sosyal Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlar ile geçtiğimiz yıl 600'e yakın ücretsiz organizasyona ev sahipliği yaptığını açıkladı. Başkan Kemal Çebi, bu hizmetin vatandaşların yaşamlarına dokunmak ve dayanışma kültürünü güçlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, ilçede geçtiğimiz yıl hizmete açılan Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlar'ın, kısa sürede vatandaşların ilgisiyle birçok organizasyona ücretsiz ev sahipliği yaptığını aktardı.

Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Mahallelerinde hizmet veren Taziyeevleri ile Kemal Paşa Semt Konağı'nda vatandaşlar nişandan sünnete, kına gecesinden doğum gününe ve mevlide pek çok organizasyonu ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme imkanı buluyor.

Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlarda son bir yılda 600'e yakın organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi, 2019 yılından bu yana ise Kemal Paşa Semt Konağı'nda, 10 bine yakın organizasyonu vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçede dayanışma kültürüyle faaliyetlerine devam ettiklerini ifade ederek, " Vatandaşlarımızın mutlu ve zor günlerinde yanlarında olmak, onların yaşamına dokunmak bizim için çok kıymetli. Bu hizmetimizle Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor, komşuluk ruhunu güçlendiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonları hafta içi kutlama programları için kullanabiliyor. Aynı merkezler, hafta sonu ise yalnızca taziye kabulü için hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili belediyeyi arayarak, ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.