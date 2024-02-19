Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu

Anne babaların merakla beklediği Kral Şakir: Devler Uyandı filmi16 Şubat'ta sinemalarda izleyici ile buluştu. Yediden yetmişe herkesin büyük bir beğeniyle izlediği "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi ile harika bir sinema keyfi başladı.

Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin galası ise geçen hafta sonu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kral Şakir'in altıncı filmi olan Kral Şakir: "Devler Uyandı", günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.