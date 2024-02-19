Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu
Çocuklar ve ailelerin büyük beğeniyle izlediği Kral Şakir'in yeni filmi 'Devler Uyandı' 16 Şubat'ta sinemalarda vizyona girdi. Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu film, yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine vurgu yapıyor. Filmin galası, 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Anne babaların merakla beklediği Kral Şakir: Devler Uyandı filmi16 Şubat'ta sinemalarda izleyici ile buluştu. Yediden yetmişe herkesin büyük bir beğeniyle izlediği "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi ile harika bir sinema keyfi başladı.
Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin galası ise geçen hafta sonu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kral Şakir'in altıncı filmi olan Kral Şakir: "Devler Uyandı", günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.