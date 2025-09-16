Kozlu'da Mazgala Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde mazgala başı sıkışan yavru kedi itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. İtfaiye görevlileri ve mahalle sakinlerinin 'Mazgal' adını verdiği yavru kedinin kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Topbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçenler mazgaldan gelen kedi sesini fark ederek ihbarda bulundu. Mahallenin kapı önlerinde ortaklaşa baktıkları yavru kediyi sıkıştığı mazgaldan kurtarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri mazgal demirlerini kesilerek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibi yavru kediye 'Mazgal' adını verdi.

Yapılan kontrolde Mazgal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Mazgal'ın kurtarılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.