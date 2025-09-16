Haberler

Kozlu'da Mazgala Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Kozlu'da Mazgala Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde mazgala sıkışan yavru kedi, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinleri tarafından 'Mazgal' adı verilen kedinin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Topbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçenler mazgaldan gelen kedi sesini fark ederek ihbarda bulundu. Mahallenin kapı önlerinde ortaklaşa baktıkları yavru kediyi sıkıştığı mazgaldan kurtarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri mazgal demirlerini kesilerek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibi yavru kediye 'Mazgal' adını verdi.

Yapılan kontrolde Mazgal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Mazgal'ın kurtarılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
