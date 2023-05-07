Kozan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kozan'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kozan'da saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı dereler taşarken, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. 25 dakika etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.