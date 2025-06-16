Kozan'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kuyudan düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen ekipler, kediyi ip yardımıyla kurtarıp annesinin yanına ulaştırdı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçedeki Varsaklar Mahallesi'nde çakma su kuyusundan yavru kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, dar kuyuda titizlikle kurtarma çalışması başlattı. Yavru kedi ip yardımıyla kuyudan kurtarıldı. Kuyudan çıkan kedi, annesinin yanına koştu. Kedinin sağlıklı olduğu belirlendi.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam