Kozan'da bir evde çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu. Evde bulunan aile, duman kokusunu fark ederek çocuklarıyla birlikte sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kozan'da ev yangını korku dolu anlar yaşattı

ADANA - Kozan'da bir evde çıkan ev yangını mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında Gök ailesi evin içinde duman kokusunu fark ederek çocukları ile birlikte sokağa fırladı.

Kozan'da saat 17.30 sularında meydana gelen ev yangında iddiaya göre evde bulunan Mehmet Okan Gök ailesi evde otururken duman kokusundan şüphelendi. Dumanla birlikte evdeki yangını fark eden aile eşi ve çocukları ile birlikte sokağa çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yanan ikamette bulunan ve kendilerine dışarı atan aile üyelerinin sağlık kontrollerini gerçekleştirildi. İkamet sahibi Mehmet Okan Gök ve eşi çocukları ile birlikte sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.