Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü bölgesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü bölgesinde kızılçam ormanlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme ekibinin katılımıyla, Kozan'ın Bağözü bölgesindeki yangın daha fazla ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam