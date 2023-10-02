Kozan barajı çorak araziye dönüştü

ADANA - Adana'da Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 16,4'e geriledi. Barajda büyük adacıklar ve su altında kalan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarken oluşan kuraklık manzarası ürküttü.

Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle çok şiddetli kuraklık görülen Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Barajı kuruma noktasına geldi. Barajdaki suyun kilometrelerce çekilmesiyle baraj adeta çorak araziye döndü. Havadan dronla görüntülenen kuraklık manzarası görenleri ürküttü. Barajda bulunan teknenin ise kuraklık nedeni ile tüm turları iptal edildi. Kozan kilometrelerce çekilen su ile geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni ile gün yüzüne çıkan tarihi yapı ise yeniden görüntülendi. Barajda su seviyesi yüzde 16 seviyesine kadar geriledi.

Emsal Uçar, barajın kurumak üzere olduğunu kaydederek, "Barajımız kurumak üzere. ek bir su kaynağı ile desteklenmesini istiyoruz. Suyumuzu duyarlı kullanalım boşa harcamayalım" dedi.