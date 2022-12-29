Koyunu gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor

Türkiye'de kaydedilen bir videoda, koyunlara saldırı düzenlediği belirtilen domuz, kangallar tarafından öldürüldü.

Türkiye'deki bir köyde kaydedilen video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Domuz, gece vakti köydeki ağıla girerek koyunlara saldırdı. Koyunlardan birini de parçalara ayırarak öldürdü.

KANGALLAR AFFETMEDİ

Çiftliğin kangalları ise koyuna saldırıyı affetmedi. Gece ahıla giren domuzu yakalayan iki kangal, dakikalar içerisinde domuzu öldürdü. Kangalların domuzu parçaladığı anlar da anbean kameralara yansıdı.