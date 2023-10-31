Körfez'deki Gübre Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında çıktı. İşçiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Yangın, 30 dakikalık çalışma ile amonyak tüplerinin olduğu kısma ve bitişiğindeki TÜPRAŞ'a sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam