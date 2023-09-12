Körfez'de rüzgarın etkisiyle demir kapı 2 işçinin üzerine devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrika binasının duvarına dayalı duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle 2 işçinin üzerine devrildi. İşçiler, diğer çalışanların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, fabrika binasının duvarına dayalı halde duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle 2 işçinin üzerine devrildi. Kapının altında kalan B.M.B. (35) ve F.K. (27), diğer işçilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. Fabrika binasının duvarına dayalı şekilde duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Bu sırada, o noktada çalışma yapan B.M.B. ve F.K. isimli 2 işçi, kapının altında kaldı. İşçiler, mesai arkadaşlarının yardımıyla kapının altından çıkarıldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.