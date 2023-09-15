Körfez'de motosiklet kazası: 8 gün sonra hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünden inen kadına çarptıktan sonra motosikletiyle savrulan Ahmet Dönerler (22) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Ahmet Dönerler yönetimindeki 41 ANF 454 plakalı motosiklet, halk otobüsünden inip yolun karşısına geçen M.M.'ye (40) çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak metrelerce sürüklenen sürücü ile çarptığı yaya yaralandı. M.M., tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Dönerler, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Dönerler, Hacı Muharrem Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.