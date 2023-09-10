Kore Gazisi Mehmet Önde Karapınar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Konya'da hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Önde, memleketi Karapınar'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.
Konya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Önde memleketi Karapınar'da toprağa verildi.
Kore Gazisi Mehmet Önde için ilçedeki Sultan Selim Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra ilçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Cihan Demirci, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Önde'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Çetmi Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenini sonrası Kaymakam Şenol Öztürk ve ilçe protokolü, merhum Önde'nin yakınlarına taziyede bulundu.