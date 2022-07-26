Kör kahin Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu, devamından korkuluyor! Eyvah eyvah

"Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un kehanetlerinin ardından bu kez de 12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak adlandırılan Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinden biri gerçekleşti.

"DEPREM VE SELLER ARTACAK" DEMİŞTİ

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü.

TÜRKİYE'DE DEPREMLERDE ARTIŞ

Son günlerde Türkiye'de yaşanan depremlerin sayısında artış yaşanması da "Baba Vanga'nın kehaneti tuttu" şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler paniğe neden oldu.