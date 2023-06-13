Köprü ayağında mahsur kalan porsuk kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarihi Köprü'nün ayağına takılarak mahsur kalan porsuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Porsuk, veteriner hekim tarafından yapılan muayenede bitkin olduğu gözlenerek dinlendirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprü ayağında mahsur kalan porsuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarihi Köprü'nün ayağında bir porsuğun olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, köprünün ayağına takılarak mahsur kalan porsuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle merdivenli itfaiye aracından sarkıtılan iple köprünün ayağına inen itfaiye personeli, porsuğu aldı.

Taşköprü Belediyesi veteriner hekimi tarafından yapılan muayenede bitkin olduğu gözlenen porsuk, yemek yedirilip dinlendirildikten sonra doğaya bırakıldı.