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Köpek tarafından kovalanan çocuk az kalsın yoldan geçen arabanın altında kalıyordu

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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda köpek tarafından kovalanan çocuk başka bir köpeğe takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

- Köpek tarafından kovalanan çocuk az kalsın yoldan geçen arabanın altında kalıyordu

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda köpek tarafından kovalanan çocuk başka bir köpeğe takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü.

Olay, Pazar ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan 12 yaşındaki Eyüp Ş., bir köpek tarafından kovalanmaya başlandı. Köpekten kaçmaya başlayan çocuk, başka bir köpeğe takılıp yere düştü. Yere düştüğü esnada yoldan geçen aracın sürücüsü çocuğu fark edip hemen durdu. Düşmenin etkisiyle kafasından hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk etrafta bulunan vatandaşlar tarafından buzla müdahale edildi. Vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun köpek tarafından kovalandığı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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