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Köpeğin Ayakkabıları Kaçırması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan olayda, Mirza Pala'nın evinin önündeki ayakkabılarını çalan köpek güvenlik kamerasına takıldı. Pala ve yakınları, köpeği ve çalılık alanda buldukları ayakkabıları geri aldılar.

Tokat'ın Niksar ilçesinde köpeğin ayakkabıları kaçırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mirza Pala işe gitmek için evinden çıktığında kapı önündeki ayakkabılarını göremedi.

Çalındığı şüphesiyle güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Pala, ayakkabılarını sahipsiz bir köpeğin kaçırdığını gördü.

Çevrede arama yapan Pala ve yakınları köpeği kaçırdığı ayakkabılar ile çalılık alanda buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Yaşam

Niksar Fatih Tokat Yaşam Haberler

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