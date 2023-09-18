Köpeğe çarpan otomobilden inen kadına başka bir araç çarptı, hayatını kaybetti

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda yola firlayan köpeğe çarpan otomobilden inen Nimet Yeşilöz'e hızla gelen başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yeşilöz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Dinlenme Tesisi'nin önünde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LB TI 4206 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Nimet Yeşilöz (68) köpeğe bakmak için otomobilden indi. Bu sırada arkasından hızla gelen 34 BLT 522 plakalı otomobil, kadına çarptı. Yeşilöz, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, kazanın ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Nimet Yeşilöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.